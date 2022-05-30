Ремонт на развязке Московского тракта частично завершили в Тюмени

В Тюмени завершен первый этап ремонта развязки на Московском тракте. Открыто движение по правой полосе по направлению в центр и еще две петли.

Megatyumen.ru со ссылкой на Главное управление строительства региона пишет, что рабочие демонтировали верхние слои дорожного покрытия до основания моста, восстановили бетонное основание, уложили новый гидроизоляционный слой. Также удалось отремонтировать водоотводные системы и фундаменты стоек ограждения. Уложено два слоя асфальта.

Первый этап реконструкции путепровода начали 15 апреля и завершили раньше срока, до 10 июня. Остаются ограничения движения по левой полосе — здесь начались восстановительные работы. «Наш город» уточняет, что в штатном режиме движение начнется через 1,5 месяца.

Путепровод ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В этом году в Тюмени дородные работы продлятся до ноября. Сейчас для движения закрыли шесть улиц. Продолжается ремонт федеральных трасс Р-351 и Р-402.

В Тюменской области в рамках нацпроекта до конца 2022 года должны отремонтировать порядка 150 км покрытия. Один из самых протяженных участков, которые предстоит привести в порядок, находится на обходе Тюмени. Рабочим предстоит заменить 8 км покрытия между Тобольском и Велижанским трактами.