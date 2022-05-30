Водитель маршрутки выплатит 1 млн рублей за травмы подростка

В ХМАО водитель маршрутного автобуса должен выплатить 1 млн рублей компенсации за причинение морального вреда 17-летней девочке-подростку. Она получила тяжелые травмы во время ДТП, в которое попал автобус.

Авария произошла 7 января. Водитель маршрутки двигался из Югорска в Советский. Но выбрал небезопасную дистанцию и врезался в снегоуборочную технику. Девочка, ехавшая в автобусе, получила тяжкие телесные повреждения.

Югорский межрайонный прокурор для защиты интересов несовершеннолетней направил исковое заявление в суд. Там удовлетворили требования в полном объеме, сообщает Muksun.fm со ссылкой на региональную прокуратуру.

Ранее сообщалось, что в ХМАО один подросток погиб и еще один пострадал в ДТП с мотоциклом и автобусом. Погиб мотоциклист, а его пассажир получил травмы.