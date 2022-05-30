Грибной сезон стартовал на Южном Урале

В Челябинской области начался сезон грибов. Богатому урожаю поспособствовали теплая погода и дожди. Грибники публикуют фото своей добычи в соцсетях.

Kursdela.biz отмечает, что любители тихой охоты собирают по 3–4 ведра грибов в окрестностях Озерска и Копейска. Чаще им попадаются маслята, но встречаются также и сморчки, подберезовики и даже белые грибы.

Грибники жалуются на большое количество клещей — за раз приходится снимать по 2–3 опасных насекомых, отмечает агентство.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал перечень эндемичных территорий по клещевому вирусному энцефалиту. Так, например, в Челябинской области эндемичными являются все административные территории области.