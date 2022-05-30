Росстат сообщил о появлении в России еще четырех городов-миллионников

В Воронеже, Краснодаре, Красноярске и Перми численность населения преодолела порог в миллион жителей. Об этом сообщили в Росстате, ссылаясь на предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2021 года.

«Теперь в стране 16 городов, численность постоянного населения которых насчитывает более 1 млн человек», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

В список миллионников в стране входят также Волгоград, Екатеринбург, Казань, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск.

Примечательно, что население Перми перевалило за миллион еще в 1979 году, однако в 2010-ом, когда проводилась предыдущая перепись, там было зафиксирована 991 тыс. жителей.

Глава Росстата Павел Малков 8 апреля рассказал, что по предварительным итогам Всероссийской переписи населения 2021 года численность жителей РФ составила 147 млн человек. Руководитель ведомства отмечал, что официальные итоги переписи будут подведены в два этапа: до 31 мая и до 31 декабря 2022 года.

Всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В отдаленных и труднодоступных районах она продлилась до 20 декабря. Впервые она состоялась в цифровом формате. Предыдущая перепись проводилась в России в 2010 году.