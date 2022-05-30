В Хабаровске состоялся фестиваль «Амурские волны»

В Хабаровске состоялся масштабный марш-парад военных оркестров — участников фестиваля «Амурские волны». Жители услышали классические симфонии, увертюры, торжественные марши и песни. Марш-парад состоял из 12 оркестров, сообщает телеканал «Известия». Участники фестиваля останавливались на перекрестках, чтобы показать элементы своей концертной программы.

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