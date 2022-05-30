Жители Северодонецка прячутся от обстрелов ВСУ в подвалах

Жителям Северодонецка, которые подвергают обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), приходится прятаться в подвалах. Там же пришлось укрываться и одному из первых журналистов, зашедших в освобожденные кварталы Северодонецка, корреспонденту «Известий» Алексею Полторанину.

«Прилеты с украинских позиций продолжаются. Мы периодически слышим разрывы снарядов в соседних дворах. Это еще раз подтверждает, что ВСУ стреляют по мирным жителям», — рассказал корреспондент.

Несколько часов журналисты просидели в укрытии с мирными жителями. Съемочной группе нужно было выйти на поверхность, пройти через два квартала и выйти в лес, где ее ждал транспорт. В результате журналисты благополучно добрались до автомобиля и выехали из города. Все это время продолжался обстрел.

Напомним, 17 февраля Донецкая и Луганская народные республики заявили об обострении ситуации. В республиках объявили эвакуацию мирных жителей.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости республик.

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