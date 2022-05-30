Экс-командующий ВДВ Шпак заявил об успешном решении ВС РФ задачи взятия городов в Донбассе

Российские вооруженные силы (ВС) успешно решают задачи по взятию городов на территории Донбасса, которые должны были стать главной проблемой при проведении спецоперации. Об этом 28 мая заявил бывший командующий ВДВ РФ Георгий Шпак.

«Главная проблема — города. Уже очевидно, что при ведении в них оборонительных действий противник применяет тактику германских фашистов, которую они использовали в прошлом веке», — сказал он в интервью RT.

По словам военачальника, украинские боевики оборудуют огневые позиции на верхних этажах жилых зданий, используя как живой щит мирное население, которое остается внизу в строениях. Кроме того, неонацисты превращают в настоящие крепости крупные промышленные предприятия, отметил Шпак.

Экс-командующий ВДВ указал, что для успешного решения боевых задач российским солдатам пришлось обратиться к военному опыту середины прошлого века.

«Но и мы перешли на методу городского боя времен Великой Отечественной войны: действуем мобильными штурмовыми группами при точечной поддержке танков и артиллерии. Уничтожать врага нашим ребятам приходится ювелирно», — пояснил он.

Шпак высоко оценил тактику, применяемую ВС РФ на Украине. По его словам, она предполагает методичное продвижение вперед, позволяя сохранить жизни как своих солдат, так и мирных жителей.

Ранее, 24 мая, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что наступление ВС РФ замедляется в ходе спецоперации по защите Донбасса сознательно. По его словам, это делается для обеспечения эвакуации мирного населения.

Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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