В Московском зоопарке родился ягненок породы уэссан

Баран Штопор и овечка Гонка, обитающие в Московском зоопарке, принесли потомство. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщает «РИА Новости».

«У черного барана Штопора и белой овечки Гонки родился ягненок. <...> Первые час-полтора не мог найти сосок у мамы и даже пытался поесть у соседки по домику Нуги, однако вскоре освоился», — поделились с агентством в пресс-службе зоопарка.

Штопор и Гонка — карликовые овцы редкой породы уэссан, выведенной на одноименном острове у берегов Бретани. Это самые миниатюрные представители своего вида.

В зоопарке отметили, что новорожденный ягненок оказался довольно игривым, бойким и резвым. Малыш абсолютно здоров, однако некоторое время проведет в специальном домике, пока не окрепнет.

Его мать Гонка также чувствует себя хорошо. Она родила практически без участия людей, а теперь спокойно заботится о ягненке.

Ранее, 21 марта, в Московском зоопарке вылупились три птенца пингвинов Гумбольдта. Данный вид занесен в Международную Красную книгу в категории «уязвимый». Сотрудники зоопарка работают над тем, чтобы сохранить популяцию в неволе. Подросших птиц впоследствии отправляют в ведущие российские и европейские зоопарки.

Тогда же стало известно, что в столице на свет появились кошачьи лемуры, которые обитают исключительно на острове Мадагаскар.