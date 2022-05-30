Реклама
Прямой эфир

Медики следят за состоянием 116 контактных после отравления в Бурятии

0
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Количество контактных с заболевшими сальмонеллезом после отравления на школьном чаепитии в Бурятии составляет 116 человек, число госпитализированных не изменилось. Об этом 30 мая сообщили в региональном vинздраве.

Мухи не отдельно: какие нарушения найдены ОНФ в школьных столовых
Жалобы родителей на горячую линию по качеству питания привели к 127 административным делам

«Общее количество заболевших сальмонеллезом — 45 человек. Контактных лиц, в том числе в домашних очагах, — 116 человек. В инфекционное отделение Гусиноозерской больницы госпитализированы 44 больных, в том числе 19 детей и 25 взрослых. Еще один пациент госпитализирован в Республиканскую клиническую инфекционную больницу в Улан-Удэ», — говорится в Telegram-канале минздрава Бурятии.

Отмечается, что в Гусиноозерской центральной районной больнице для лечения заболевших развернуто 50 коек.

Ранее, 27 мая, в следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ по Бурятии сообщили, что 25 мая в Новоселенгинской школе-интернате среднего общего образования учителя и родители организовали чаепитие для учеников 9-х и 11-х классов в связи с окончанием учебного года. Продукты, в том числе заправленные салаты и другие закуски, были приобретены в продуктовых магазинах, а горячие блюда приготовили в школьной столовой.

После употребления продуктов большинство детей и взрослых почувствовали недомогание и в последующие дни стали обращаться за медпомощью.

У пострадавших диагностирован сальмонеллез. Остатки еды были изъяты для лабораторных исследований.

До этого, 23 мая, сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по факту вспышки сальмонеллеза в детском саду в Городце (Нижегородская область). По данным правоохранительных органов, с 9 по 22 апреля в медучреждения обратились 17 воспитанников детского сада. Семь детей были госпитализированы в инфекционное отделение.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022