Медики следят за состоянием 116 контактных после отравления в Бурятии

Количество контактных с заболевшими сальмонеллезом после отравления на школьном чаепитии в Бурятии составляет 116 человек, число госпитализированных не изменилось. Об этом 30 мая сообщили в региональном vинздраве.

«Общее количество заболевших сальмонеллезом — 45 человек. Контактных лиц, в том числе в домашних очагах, — 116 человек. В инфекционное отделение Гусиноозерской больницы госпитализированы 44 больных, в том числе 19 детей и 25 взрослых. Еще один пациент госпитализирован в Республиканскую клиническую инфекционную больницу в Улан-Удэ», — говорится в Telegram-канале минздрава Бурятии.

Отмечается, что в Гусиноозерской центральной районной больнице для лечения заболевших развернуто 50 коек.

Ранее, 27 мая, в следственном управлении Следственного комитета (СК) РФ по Бурятии сообщили, что 25 мая в Новоселенгинской школе-интернате среднего общего образования учителя и родители организовали чаепитие для учеников 9-х и 11-х классов в связи с окончанием учебного года. Продукты, в том числе заправленные салаты и другие закуски, были приобретены в продуктовых магазинах, а горячие блюда приготовили в школьной столовой.

После употребления продуктов большинство детей и взрослых почувствовали недомогание и в последующие дни стали обращаться за медпомощью.

У пострадавших диагностирован сальмонеллез. Остатки еды были изъяты для лабораторных исследований.

До этого, 23 мая, сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по факту вспышки сальмонеллеза в детском саду в Городце (Нижегородская область). По данным правоохранительных органов, с 9 по 22 апреля в медучреждения обратились 17 воспитанников детского сада. Семь детей были госпитализированы в инфекционное отделение.