Аналитик допустил укрепление рубля до 55 за доллар

Рубль в ближайшие недели может укрепиться до 55 за доллар и 57 за евро. К такому выводу пришел главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с агентством «Прайм».

Как напомнил эксперт 30 мая, на прошлой неделе курс рубля развернулся, поэтому ожидания увидеть доллар по 55 рублей кажутся фантастическими. Однако Васильев допустил, что укрепление рубля все же произойдет.

Аналитик перечислил факторы, способствующие росту рубля. По его словам, это, в частности, приток валютной выручки экспортеров на фоне падающего спроса на евро и доллары.

Кроме того, заметил Васильев, спрос на валюту снижается, поскольку импорт, внешние инвестиции и туристические поездки за границу сократились.

Стоимость нефти, газа, зерна и других товаров экспорта России, вероятно, продолжит увеличиваться и в дальнейшем, заметил он.

«Мы ожидаем, что профицит текущего счета платежного баланса России в мае — июне останется вблизи рекордных значений: по данным Банка России, в апреле он мог составить $37,6 млрд против сезонной нормы в $7 млрд», — отметил эксперт.

Аналитик допустил, что даже снижение ключевой ставки Центробанка (ЦБ) и показателей продажи валюты экспортерами вряд ли надолго понизят курс рубля.

При этом на взгляд аналитика отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олега Сыроваткина, курс доллара во втором полугодии 2022 года может превысить 80 рублей. Как объяснил эксперт, укрепление курса рубля поддерживает обязательства экспортеров продавать часть валютной выручки. Однако сейчас уже проводится политика по постепенному смягчению валютного контроля. Вместе с ростом импорта российская валюта начнет ослабевать, подчеркнул он.

27 мая в ходе торгов на Мосбирже курс доллара поднялся выше 67 рублей впервые с 12 мая. Евро прибавлял 3,07 рубля и вырос до 71,08 рубля. Накануне курс европейской валюты подскочил до 67 рублей. Стоимость доллара выросла до 64,28 рубля.

23 мая представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил: президент неоднократно отмечал, что благодаря своевременным мерам кабинета министров, мегарегулятора удается поддерживать макростабильность.