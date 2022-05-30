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В Японии спрогнозировали рост цен на более 8 тыс. продуктов

Teikoku Databank: в Японии летом ожидается рост на более чем 8 тыс. продуктов
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Фото: Global Look Press/Lee Jae-Won
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Количество наименований товаров в Японии, которые до конца лета затронет рост цен, составит не менее 8,3 тыс. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник, 30 мая, исследовательским центром Teikoku Databank.

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Отмечается, что за первые пять месяцев 2022 года цены выросли примерно на 4,7 тыс. товаров. Ожидается, что еще около 3,6 тыс. наименований подорожают летом.

Согласно результатам исследования, рост цен уже коснулся продуктов питания, включая лапшу быстрого приготовления, ветчину, сосиски, соусы, хлебобулочные изделия, замороженные продукты и шоколад. Также подорожали алкогольные напитки.

Уточняется, что к росту цен привели антироссийские санкции, так как некоторые компании были вынуждены искать аналоги закупаемой продукции. Кроме того, обесценивание японское иены привело к повышению расходов на импорт и большим затратам на производственный процесс.

Ранее, 16 мая, сообщалось, что в апреле в Японии был зафиксирован рекордный рост оптовых цен на фоне ситуации на Украине.

По данным Банка Японии, индекс оптовых цен в стране поднялся на 10%, о чем говорится в сообщении регулятора, тем самым продемонстрировав самый резкий рост за период с января 1981 года. Как полагают аналитики, в первую очередь это связано с ростом цен на энергоносители и сырье, который последовал в связи с антироссийскими санкциями.

До этого, 14 мая, главы МИД стран – участников «большой семерки» заявили, что G7 намерена продолжить усилия по политической и экономической изоляции России. G7 намерена «как можно быстрее» активизировать усилия по сокращению зависимости и отказу от российских энергоносителей. В «большую семерку» входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США.

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