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Вернувшегося из России в ФРГ журналиста Junge Welt Хайдена привели в ужас масштабы русофобии

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Жесткость антироссийских настроений в Германии приводит в ужас, заявил вернувшийся из России в ФРГ журналист Ульрих Хайден в своей статье для издания Junge Welt.

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Корреспондент жил в Москве на протяжении 30 лет, решил вернуться в Германию в преддверии Дня Победы и обнаружил для себя неприятные факты того, как за это время изменилась страна. Сейчас она стала приверженцем русофобских идей, проявление которых встретило журналиста уже на вокзале Берлина.

Также Хайден подчеркнул, что был удивлен правилам, которые были установлены для посетителей Трептов-парка, где находятся братская могила и крупнейший в столице ФРГ монумент советским воинам. Там полицейские следили за тем, чтобы люди не носили георгиевские ленточки, не демонстрировали флаги с российскими и украинскими отсылками, а также не исполняли русские маршевые и военные песни.

«Прокиевская пропаганда, потому что она не о народе Украины, искусно организована. Они используют бойкие лозунги типа «Остановите войну», и желательно все это на английском языке, чтобы никто не помнил, что Германия уже дважды вторгалась в Украину — в 1918 и 1941 годах — с войсками», — добавил автор статьи.

Ранее, 27 мая, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в мире надолго задержится ситуация беспрецедентной русофобии Запада. Он уточнил, что Запад открыто объявил русскому миру тотальную войну.

Советник посольства РФ Мария Лобанова в Хорватии отметила, что в стране встречаются единичные случаи дискриминации в отношении россиян.

До этого, 11 марта, в Кремле призвали россиян быть осторожными из-за русофобии на Западе. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, в ряде западных стран наблюдается ненависть к русским и гражданам РФ. Он уточнил, что такие тенденции являются очень опасными.

Антироссийские настроения в Европе резко усилились на фоне проводимой спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Кремле уточняли, что российские военные преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся по военной инфраструктуре ВСУ.

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