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Журналист «Известий» заснял момент обстрела ВСУ дома в Северодонецке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Один из первых журналистов, зашедших в освобожденные районы Северодонецка, корреспондент «Известий» Алексей Полторанин снял момент попадания боеприпаса в многоквартирный дом, где находились только гражданские лица.

Удар разнес часть фасада дома. Судя по всему, огонь по зданию велся из танка. В результате попадания снаряда, к счастью, никто не пострадал.

«В нашем доме не было никого», — рассказывала непосредственно перед обстрелом жительница, имея в виду, что ВСУ к ним домой не заходили.

Звуки снарядов еще были слышны поблизости, поэтому журналисты и мирные жители спустились в подвал, чтобы укрыться.

В воскресенье, 29 мая, в пресс-службе Луганской Народной Республики сообщили о том, что после закрепления наступающих войск в Северодонецке по нему активизировался огонь всех средств украинской артиллерии.

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В тот же день военный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин показал момент минометного обстрела Северодонецка украинскими военными. Обстрел велся из минометов калибром 120 мм. Несмотря на неоднократные обстрелы, группа дошла до жилых домов города.

28 мая о взятии под контроль Северодонецка сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Первые кварталы хорошо укрепленного населенного пункта были зачищены от вражеских подразделений. Войска РФ освободили здание гостиницы, которое было подготовлено для продолжительной обороны украинских военных.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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