Спасатели обнаружили тела 14 погибших при крушении самолета в Непале

В Непале в ходе поисково-спасательной операции на месте крушения самолета авиакомпании Tara Air были обнаружены тела 14 погибших. Об этом сообщил в понедельник, 30 мая, представитель авиаперевозчика Сударшан Бартаулу.

По его данным, самолет врезался в гору и разлетелся на куски в радиусе 100 метров.

«От удара тела разлетелись по всему холму. Поиски тел погибших продолжаются», — приводит слова Бартаулу The Kathmandu Post.

Представитель авиаперевозчика добавил, что в районе места крушения может разместиться только один вертолет, поэтому спасатели прибывают для поисков группами из трех человек.

Кроме того, накануне поиски были приостановлены ввиду плохих погодных условий, заключил он.

Ранее в понедельник официальный представитель сухопутных войск бригадный генерал Нараян Силвал сообщил, что поисковая команда армии Непала обнаружила обломки пропавшего самолета авиакомпании Tara Air. Было установлено, что воздушное судно потерпело крушение в районе Мустанг.

Авиационные службы Непала потеряли связь с пассажирским самолетом авиакомпании Tara Air накануне, в воскресенье. Самолет должен был выполнить рейс из аэропорта города Покхара в Джомсом, который является административным центром района Мустанг.

На борту находились три члена экипажа и 19 пассажиров. Среди них 13 граждан Непала, четверо — Индии и два гражданина Германии.