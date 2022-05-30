Спасатели обнаружили обломки пропавшего в Непале самолета

Поисковая команда армии Непала обнаружила обломки самолета авиакомпании Tara Air с 22 людьми на борту, который ранее перестал выходить на связь с авиационными службами. Об этом сообщил в понедельник, 30 мая, официальный представитель сухопутных войск бригадный генерал Нараян Силвал в своем Twitter.

Он разместил фото обломков воздушного судна и обозначил его как место катастрофы.

По данным бригадного генерала, разбившийся самолет найден в районе Мустанг. Информацию о членах экипажа и пассажирах при этом он не привел.

Пассажирский самолет авиакомпании Tara Air пропал накануне утром через несколько минут после взлета. Как сообщала газета The Himalayan Times со ссылкой на источники в международном аэропорту Трибхуван, судно выполняло рейс из аэропорта города Покхара в Джомсом (административный центр района Мустанг).

Отмечалось, что на борту находились три члена экипажа и 19 пассажиров, в том числе 13 граждан Непала, четверо Индии и два гражданина Германии.