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Украинцы оказались низшей категорией в форме США по эвакуации раненых

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Фото: Global Look Press/Marcus Brandt/dpa
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На захваченных позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) и боевиков националистического батальона «Азов» в Волновахе и в промзоне завода «Азовсталь» в Мариуполе были обнаружены американские бланки для эвакуации раненых с поля боя. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщает корреспондент «РИА Новости».

В документе отмечается, что в первую очередь необходимо эвакуировать граждан США, иностранных членов американских семей, иностранный персонал американских учреждений и фирм и в последнюю очередь граждан третьих стран.

Градация выполнена в соответствии с «Тактическим руководством командира корпуса морской пехоты США №MCRP 3-30.7».

Уточняется, что бланки изготовлены на специальных антивандальных пластиковых носителях и вшиты в блокноты, которые произведены американской компанией North American Rescue, LLC — официальным поставщиком средств тактической медицины для нужд Пентагона.

Ранее, 25 мая, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США и их союзники являются соучастниками преступлений Киева.

Он отметил, что Россия фиксирует преступления Киева, а наступление ответственности остается вопросом времени.

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