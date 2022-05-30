В Мраморном море у берегов Стамбула столкнулись два сухогруза

Два сухогруза столкнулись в Мраморном море в Стамбуле. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил турецкий телеканал TRT Haber.

Уточняется, что пострадавших нет.

«Сухогруз «Маре» вышел из-под контроля по неизвестной причине во время плавания в Мраморном море. Корабль, начавший дрейфовать, столкнулся с другим сухогрузом «Арел-4», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, в регион направлены группы береговой безопасности. Экипажи составили отчет об аварии.

При этом оба корабля смогли продолжить свой рейс.

Ранее, 12 апреля, сообщалось, что в черте Томска во время ледохода на реке Томь затонула баржа. По факту произошедшего была организована проверка.

Отмечалось, что пострадавших и погибших в результате происшествия нет. Угроза загрязнения окружающей среды также отсутствует.