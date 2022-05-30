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Власти Южной Кореи заявили об отмене ряда импортных пошлин

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Фото: Global Look Press/Ryu Seung-Il/ZUMAPRESS.com
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В рамках программы по борьбе с инфляцией и улучшению уровня жизни населения власти Южной Кореи решили отменить импортные пошлины на несколько категорий товаров. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщает агентство Yonhap.

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«Правительство планирует отменить импортные тарифы на семь ключевых пищевых ингредиентов, таких как растительное масло, свинина и мука, до конца этого года. Правительство также сократит НДС на импорт кофе и какао-бобов <...> и не будет налагать НДС на упакованные обработанные пищевые продукты, включая кимчи и соевую пасту», — говорится в публикации.

Отмечается, что необходимость экономической поддержки обусловлена ростом цен на энергоносители, а также глобальными перебоями в сфере поставок.

Вместе с тем министр финансов Чу Гён Хо предостерег от дальнейшего повышения цен и заработной платы, поскольку это может ускорить деструктивные экономические процессы. Так, в апреле темпы инфляции впервые за 13 лет составили 4,8%, а в мае этот показатель может превысить 5%. В настоящий момент Сеул сосредоточен на более эффективных в долгосрочной перспективе мерах, в частности, на снижении налоговой нагрузки.

Ранее, 16 мая, Министерство иностранных дел РФ раскритиковало попытки некоторых государств стабилизировать экономику за счет наращивания санкционного давления на Россию. Отмечается, что кризисные явления на мировых продовольственных рынках связаны в первую очередь с просчетами и накопленными системными ошибками в макроэкономической, энергетической и продовольственной политике коллективного Запада.

Накануне в итоговом заявлении страны G7 обвинили российскую сторону в том, что якобы она препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках.

16 мая китайская газета «Хуаньцю шибао» назвала политической провокацией заявления G7 о том, что РФ — якобы виновник дефицита пшеницы и продовольственного кризиса. В материале говорится, что текущий рост цен на продовольственных ранках был спровоцирован не отсутствием пшеницы, а ее несогласованным масштабным разделом среди всех желающих. Именно по этой причине Индия, Аргентина и Индонезия ограничили экспорт своей сельхозпродукции, однако невыгодное соотношение спроса и предложения будет уравновешено.

12 мая президент России Владимир Путин заявил, что Россия успешно справляется с санкциями Запада. Он отметил, что те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Российский лидер предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для ЕС и беднейших стран.

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