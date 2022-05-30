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Силуанов: Россия заплатит по госдолгу по схеме расчетов за российский газ в рублях

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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва намерена проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций по схеме, аналогичной той, по которой производится оплата российского газа в рублях, только «в обратном порядке». Об этом он рассказал в интервью «Ведомостям», опубликованном в понедельник, 30 мая.

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«Как происходит платеж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению (покупателя газа. — Ред.) меняется на рубли, и таким образом происходит расчет. Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону», — сказал глава Минфина России.

Производя платежи таким образом, уточнил он, будет возможность миновать западную расчетную инфраструктуру, поскольку платежи будут проводиться через Национальный расчетный депозитарий (НРД).

27 мая Силуанов ответил на отказ США продлевать лицензию на оплату госдолга РФ, заявив, что Москва подготовит механизм, позволяющий проводить расчеты с инвесторами без лицензии властей США, к 23–24 июня, когда необходимо будет перечислить купонные платежи по долларовым евробондам. Он добавил, что российская сторона будет взаимодействовать не с руководством западных стран, а с инвесторами.

О том, что минфин США не продлил срок действия лицензии OFAC на обслуживание внешнего долга России, стало известно 24 мая. Документ разрешал трансакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России.

До этого, 18 мая, глава американского министерства финансов Джанет Йеллен заверила, что даже наступление технического дефолта для РФ не поменяет ситуацию полностью, потому что Россия в условиях санкций уже «отрезана от мирового рынка капитала». При этом Силуанов заявил, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, так как сможет заплатить в рублях, если структуры Запада будут закрыты.

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