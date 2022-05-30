МЧС России за пять дней доставило более 1,3 тыс. т гумпомощи в Донбасс

МЧС России с 25 по 30 мая доставило более 1,3 тыс. т гуманитарной помощи в Донбасс и на Украину, сообщили в пресс-службе министерства.

«В составе груза — бутилированная вода, продукты питания, лекарственные препараты и предметы первой необходимости», — приводит сообщение «РИА Новости».

Кроме того, как сообщил представитель ведомства, отряды МЧС ведут разминирование объектов инфраструктуры и территорий.

На сегодняшний день обследовано более 155 га, обезврежено свыше 27 тыс. взрывоопасных предметов, заключил он.

30 мая стало известно, что военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) обеспечили отправку с Камчатки более 30 т очередной партии гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Так, военные отправили нуждающимся бутилированную воду и рыбную консервированную продукцию.

Ранее, 28 мая, стало известно, что в ближайшие дни начнется выдача гуманитарной помощи жителям взятого ранее под контроль ДНР города Красный Лиман.

В этот же день в Минобороны России сообщили, что военные доставили 80 т гуманитарной помощи мирным жителям Харьковской области. Жителям Харьковской области помогают школьники, клубы пенсионеров, небольшие общественные организации, а также крупные компании со всей России.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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