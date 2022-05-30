Экс-депутат рады предрек «кровавые войны» в Европе из-за Украины

Экс-депутат Верховной рады Илья Кива предрек Европе кровавые уличные бои из-за последствий кризиса на Украине. Своим мнением он поделился 29 мая в своем Telegram-канале.

Бывший политик считает, что под видом беженцев в ЕС проникли организованные преступные группировки. Кроме того, по словам Кивы, она привезли с собой оружие, которое «бесконтрольно раздавалось властью [президента Украины Владимира] Зеленского населению» страны.

«Впереди кровавые войны за контроль на улице. Албанцы, турки, сирийцы получили новых конкурентов!» — написал экс-депутат рады.

Кива уверен, что страны Евросоюза ждут «разгул наркоторговли, проституции и продажи оружия».

Ранее, 27 мая, руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов заявлял, что украинские националисты притворяются беженцами с целью пересечь границу с РФ. По его словам, уже выявлено около 250 таких лиц. Кроме того, Кулишов заявил о возросшем риске провокаций со стороны диверсионно-разведывательных групп и спецслужб Украины.

14 мая сообщалось, что поведение украинских беженцев в Польше вызвало возмущение местных жителей. Поляки потребовали возвращения украинцев на родину из-за митингов на территории их страны. Поляки призывают уроженцев Украины идти служить в армию своей страны либо возвращаться на свои земли.