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Глава МИД РФ Лавров выразил сожаление из-за поддержки Францией национализма и неонацизма на Украине

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сожаление по поводу того, что Франция играет одну из инициативных ролей в разжигании украинского неонацизма. Его интервью французскому телеканалу TF1 опубликовала 29 мая пресс-служба МИДа.

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«К огромному сожалению, в том, что касается разжигания украинского национализма, неонацизма, Франция играет одну из инициативных ролей. Нам печально это видеть», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства французскому корреспонденту.

Лавров пояснил, что верность его позиции доказывает тот факт, что Париж активно вооружает Киев, требуя «вести войну до победного конца» и «нанести России поражение».

Западные страны, добавил министр иностранных дел, никогда не желали равноправного содружества и сотрудничества с Россией. На такой вывод, уточнил он, наводит игнорирование Западом многолетних призывов Москвы договариваться на равноправной основе.

Кроме того, в интервью французскому телеканалу Лавров выразил мнение, что едва ли введенные западными странами в отношении России санкции будут отменены по завершении спецоперации. Антироссийские санкции, уточнил он, готовились на протяжении долгого периода. При этом, по словам Лаврова, Украина явилась «разменной монетой» в попытке сдерживания развития России.

Также ранее в воскресенье читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали просьбы президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца к российскому лидеру Владимиру Путину освободить сдавшихся в плен на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, а также помочь в экспорте зерна и объявить перемирие. Так, один из пользователей заявил, что к компромиссу необходимо подталкивать Украину и просить президента страны Владимира Зеленского о перемирии.

До этого, 20 мая, экс-военный, волонтер Адриан Боке, ранее посетивший Украину с гуманитарной миссией, потребовал от властей Франции объяснить поставку оружия радикальной украинской националистической группировке «Азов» (в отношении националистской группировки в РФ возбуждено несколько уголовных дел).

Накануне бывший дипломатический советник экс-президента Жака Ширака и экс-депутат от Республиканской партии Франции Пьер Лелуш заявил, что Европа втягивается в пропасть из-за поставок вооружения на Украину. Президент Украины Владимир Зеленский пытается интернационализировать конфликт, добавил он.

Страны Запада начали активно вооружать Украину после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Кроме того, в Европе резко усилились антироссийские настроения.

В Кремле уточняли, что российские военные преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины, это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся по военной инфраструктуре ВСУ.

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