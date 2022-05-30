Пушков сравнил позиции Сороса и Киссинджера по Украине

Российский сенатор Алексей Пушков сравнил позиции американского финансиста Джорджа Сороса и бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера по Украине. Об этом в воскресенье, 29 мая, он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Киссинджер видит опасность эскалации конфликта в регионе. Пушков подчеркнул, что экс-госсекретарь США отдает себе отчет в том, что для американского глобального лидерства прежде всего необходимо сохранить среду обитания человека и выживание человечества.

По словам сенатора, Киссинджер тревожится из-за риска возникновения ядерного столкновения между Россией и США, несмотря на то что объективной основы для этого нет.

При этом Пушков указал на то, что Сорос главной угрозой открытым обществам объявил Россию и Китай, возрождая таким образом дух холодной войны.

«Иными словами, там, где Сорос видит поле схватки до победного конца, Киссинджер видит очертания грядущей катастрофы. По его убеждению, руководители двух стран обязаны предотвратить такое развитие событий и обеспечить как минимум серьезные консультации по этому вопросу», — подытожил Пушков.

Киссинджер в понедельник, 23 мая, призвал Запад отказаться от попыток добиться военного поражения России и обозначил необходимость уговорить Киев вернуться к переговорам. Кроме того, Киссинджер заявил, что достижение нейтрального статуса Украины и ее становление как моста между Россией и Европой стало бы идеальным результатом разрешения ситуации, сложившейся вокруг страны.

В ответ на это экс-госсекретаря США внесли в базу данных украинского ресурса «Миротворец».

Как отметил политолог Алексей Мартынов в беседе с «Известиями», экс-госсекретарь США — представитель адекватной и здравомыслящей части западной элиты. При этом оппонентом в дискуссии является финансист Джордж Сорос. По словам политолога, последний отстаивает идею «реставрации глобализма, который трещит по швам.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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