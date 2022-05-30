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Япония опротестовала проведение Сеулом исследований у спорных островов

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Фото: Global Look Press//imagebroker/Ina Hesmer
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Японское правительство выразило протест после обнаружения южнокорейского исследовательского судна вблизи спорных островов Такэсима (Токто). Об этом в понедельник, 30 мая, сообщает телерадиокомпания NHK.

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Береговая охрана Японии подтвердила наличие иностранного корабля в акватории Японского моря, к северо-востоку от островов.

По данным служащих, экипаж, вероятнее всего, проводил подводную съемку и не ответил на требование прекратить свою деятельность. Позже в Южной Корее подтвердили факт проведения исследований.

В свою очередь, директор департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси заявил, что подобные действия нарушают конвенцию ООН, поскольку организаторы экспедиции не получили предварительного одобрения Токио.

В конце августа 2019 года японское правительство заявило Республике Корея протест по факту посещения ее депутатами островов Такэсима (Токто). На эти острова, контролируемые Сеулом, претендует Токио.

Ранее Токио выражал протест Сеулу из-за десерта: мангового мусса с табличкой из белого шоколада, на которой изображена карта единой Кореи с включенными в ее состав островами Такэсима (Токто). Также недовольство Японии вызвало изображение спорных островов на флаге единой Кореи, который был поднят во время товарищеского матча по хоккею между объединенной женской сборной корейского полуострова и командой Швеции в 2018 году.

Группа островов Такэсима (Токто) расположена между Японией и Южной Кореей в Японском море. По итогам Второй мировой войны эти острова стали корейскими. Япония называет это незаконной оккупацией.

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