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Диетолог назвал ускоряющий старение продукт

Диетолог Гинзбург: крабовые палочки способствую ускоренному старению организма
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Фото: depositphotos.com
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Употребление крабовых палочек может стать одной из причин преждевременного старения организма. Об этом в понедельник, 30 мая, заявил врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

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«Крабовые палочки, как колбасы, сосиски и многое другое, относятся к группе глубоко переработанных продуктов. В ходе большого количества исследований было установлено, что такие продукты нас старят и повышают вероятность развития возраст-зависимых болезней», — объяснил он в интервью радио Sputnik.

По словам эксперта, вредные свойства обусловлены высоким содержанием красителей, усилителей вкуса и других химических добавок в составе крабовых палочек.

Для того, чтобы минимизировать риск неприятных последствий, следует употреблять крабовые палочки не чаще одного-двух раз в неделю, чтобы не спровоцировать накопительный эффект. То же самое относится и ко всей категории глубоко переработанных продуктов.

Ранее, 22 мая, Гинзбург перечислил продукты, которые, напротив, помогут сохранить молодость и улучшить самочувствие. В первую очередь он рекомендовал добавить в рацион свежую капусту, богатую сульфорафаном — веществом, замедляющим процессы старения, а также обладающим противовоспалительным эффектом.

Еще один полезный продукт, по мнению эксперта — яблоки, содержащие кверцетин, необходимый для улучшения обменных процессов. Также Гинзбург посоветовал чаще есть зелень для пополнения запасов фолиевой кислоты и профилактики кальциевых отложений на стенках сосудов.

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