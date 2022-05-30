Ливийская армия захватила одного из главарей ИГ во время спецоперации

Военная операция в районе Катрун на юге Ливии завершилась захватом одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщается на сайте телеканала «Аль-Хадас» со ссылкой на представителя Ливийской национальной армии (ЛНА).

По данным «Аль-Хадас», главаря боевиков зовут Абу Муаз ат-Ташани, во время преследования его сухопутными частями армии и авиации, террорист получил тяжелые ранения.

Кроме того, уточнило издание, во время рейдов были уничтожены шесть транспортных средств экстремистов.

Накануне появилась информация, что силы фельдмаршала Халифы Хафтара при поддержке боевой авиации начали наземную операцию против террористов в Эль-Гатруне, расположенном в пустынном районе в 500 км от Триполи.

Директор Департамента морального воспитания Главного командования ливийской армии генерал-майор Халед аль-Махджуб сказал в интервью изданию Al Arabiya, что эта наземная военная операция, поддерживаемая воздушным прикрытием, будет охватывать все регионы юга. Он отметил, что решение о ее проведении было принято после наблюдения за «подозрительными перемещениями остатков террористических группировок в регионе».

Как отмечается на сайте «Аль-Хадас», эта военная операция не первая, проводимая ливийской армией на юге страны. В ходе аналогичных операций ливийской армии также удалось ликвидировать ряд членов ИГИЛ и лидеров «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее, 26 мая, был задержан еще один главарь террористической группировки Абу аль-Хасан аль-Курейши. Его схватили в Стамбуле в результате масштабной контртеррористической операции.

На портале заявили о том, что за домом, в котором находился главарь ИГ, велась слежка, а мероприятием по поимке занимался лично начальник стамбульской полиции Зафер Акташ.