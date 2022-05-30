Эксперты назвали Британию беззащитной перед оружием России

Великобритания обеспокоена заявлениями о том, что Москва может нанести ядерный удар по Западу, если это будет необходимо. Об этом в субботу, 28 мая, сообщает Daily Express.

В издании отмечают, что в случае применения Россией ядерного оружия Соединенное Королевство может оказаться в зоне поражения, даже если не будет непосредственным объектом атаки. Больше всего опасений вызывает наличие в арсенале ВС РФ гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал».

Как пояснил аналитик Алекс Лорд, часть истребителей, оборудованных вышеупомянутыми ракетами, базируется на территории Калининграда, в непосредственной близости ко многим стратегическим точкам Европы.

Помимо «Кинжалов» в распоряжении Кремля находится еще несколько видов «сверхоружия». В частности, межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат», на борту которой может находиться до десяти боеголовок.

По словам эксперта по международным отношениям Эндрю Футтера, в худшем случае Великобритания будет совершенно беззащитна, поскольку не располагает возможностью перехватить или уничтожить ракеты противника. В настоящий момент основной оборонной стратегией Лондона остается гарантия ответного удара.

Ранее в субботу посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил об отсутствии у Москвы планов использовать ядерное оружие в условиях украинского конфликта, поскольку это противоречило бы военной доктрине.

19 мая официальный представитель российского МИДа Мария Захарова рассказала о провалившихся попытках СМИ приписать министру иностранных дел Сергею Лаврову угрозы о применении ядерного вооружения на Украине, напомнив, что принципиальной позицией России является недопустимость ядерной войны.

Накануне вице-премьер Юрий Борисов отметил, что, согласно российской ядерной доктрине, Москва может нанести только ответный удар. По его словам, государство не пойдет на крайние меры, если не будет вынуждено защищаться.

2 июня 2020 года президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Согласно указу, основы политики РФ в области ядерного сдерживания могут уточняться «в зависимости от внешних и внутренних факторов, влияющих на обеспечение обороны». Общее руководство политикой в этой сфере осуществляет президент РФ, Совет безопасности РФ формирует основные направления военной политики в этой области, Минобороны осуществляет мероприятия в сфере ядерного сдерживания.