В Кемеровской области произошло смертельное ДТП на переходе

В результате ДТП в Кемеровской области погиб один человек. об этом в воскресенье, 29 мая, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Авария произошла на Октябрьской улице в городе Белово поздно вечером 28 мая. По данным ведомства, 19-летний местный житель допустил наезд на семью из трех человек на регулируемом пешеходном переходе со светофором, который находился в режиме желтого мигания.

В результате 36-летний мужчина скончался, а 37-летнюю женщину и двухлетнюю девочку доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает сайт aif.ru.

В тот же день водитель без прав сбила двух девочек в возрасте 15 и 16 лет в Нижегородской области. Женщина скрылась с места аварии, 16-летняя пострадавшая погибла.