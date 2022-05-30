Реклама
Прямой эфир
Экономика
Количество МСП растет на фоне усиления санкций
Спорт
Теннисист Хачанов не смог пройти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Общество
Власти могут разорвать научно-образовательные соглашения РФ и США
Мир
В Исландии создали сервис для электронной переписки с лошадьми
Мир
За три месяца количество вакансий в Европе для россиян упало на 25-65%
Экономика
В ЕАЭС могут отменить двойной НДС для маркетплейсов
Мир
На Украине заявили о готовности к переговорам с Россией и Турцией
Общество
В РФ хотят отменить налог при продаже жилья для семей с детьми
Мир
ВОЗ сообщила о 257 подтвержденных случаях оспы обезьян
Мир
В США в возрасте 84 лет умер актер Бо Хопкинс
Мир
Украинские беженцы отказались переехать из отелей на спецбазы Болгарии

В Кемеровской области произошло смертельное ДТП на переходе

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате ДТП в Кемеровской области погиб один человек. об этом в воскресенье, 29 мая, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Авария произошла на Октябрьской улице в городе Белово поздно вечером 28 мая. По данным ведомства, 19-летний местный житель допустил наезд на семью из трех человек на регулируемом пешеходном переходе со светофором, который находился в режиме желтого мигания.

В результате 36-летний мужчина скончался, а 37-летнюю женщину и двухлетнюю девочку доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает сайт aif.ru.

В тот же день водитель без прав сбила двух девочек в возрасте 15 и 16 лет в Нижегородской области. Женщина скрылась с места аварии, 16-летняя пострадавшая погибла.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022