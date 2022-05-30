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В США в возрасте 84 лет умер актер Бо Хопкинс

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Ralph Dominguez/MediaPunch
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В Лос-Анджелесе на 85-году жизни скончался актер Бо Хопкинс. Об этом 28 мая сообщается на сайте артиста.

«С большой грустью мы объявляем, что Бо скончался. Бо любил получать письма от своих поклонников со всего мира, и хотя он не мог ответить на каждое электронное письмо за последние несколько лет, он ценил услышать от каждого из вас», — говорится в опубликованном сообщении.

Его 33-летняя жена, Сиан Элеонора Грин, рассказала The Hollywood Reporter, что актер умер в пресвитерианской больнице Вэлли в пригороде Лос-Анджелеса, штат Калифорния, после перенесенного сердечного приступа 9 мая.

У Хопкинса также осталось двое детей, Мэтью и Джейн.

За свою карьеру артист сыграл более 100 ролей в кино и на телевидении. Самыми известными работами актера стали роли в фильмах конца 1960-х и 1970-х годов «Дикая банда», «Побег», «Маленький городок в Техасе» и «Полуночный экспресс».

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