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ВОЗ сообщила о 257 подтвержденных случаях оспы обезьян

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 257 подтвержденных случаях оспы обезьян и о порядка 120 предполагаемых в 27 странах мира.

«За одну-две недели ученые выяснят, мутировал ли вирус обезьяньей оспы»
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Как указано в информационном бюллетене ВОЗ от 29 мая, неожиданное выявление этого заболевания в странах, которые не являются для него эпидемичными, указывает на вероятность существования в течение какого-то времени невыявленной передачи вируса.

Риски, что возбудитель мутирует и станет доминирующим по распространению среди детей или людей с ослабленным иммунитетом, сильно усилятся, отмечает телеканал «360».

В ВОЗ отметили, что данных о летальных случаях не поступало, отмечает телеканал «Звезда». В основном заболевшие — это «мужчины, имевшие секс с мужчинами».

Начиная с 13 мая, оспу обезьян выявили уже в 23 странах, которые не являются эпидемичными. Как предполагают в ВОЗ, будут выявляться и новые случаи этого заболевания, поскольку наблюдение расширяется в неэндемичных странах.

В организации уточнили, что в значительном большинстве случаев специалисты не обнаружили связь между заболеванием и поездкой в эндемичный район.

В тот же день ВОЗ оценила риск распространения оспы обезьян в мире как умеренный. Также в организации не исключили ухудшения ситуации.

29 мая основатель компании Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал новую пандемию в ближайшие 20 лет. По его словам, вероятность новой пандемии составляет 50%. Он отметил, что пандемия может появиться от вируса, который уже известен, например от гриппа или коронавируса, а также вируса, созданного человеком, биотеррористом, который разработал его и преднамеренно распространил. Также он не исключил появление новой пандемии из-за изменения климата, пишет сайт kp.ru.

Также Гейтс оценил перспективу оспы обезьян перерасти в масштабную пандемию. По его словам, вспышка оспы обезьян не станет новой масштабной пандемией, пишет НСН. Гейтс также отметил, что из-за COVID-19 человечество стало более бдительным.

27 мая руководитель секретариата по борьбе с оспой ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис сообщила, что организация не считает необходимой мерой проведение массовой вакцинации из-за вспышки оспы обезьян среди людей.

26 мая директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в случае массовой передачи оспы обезьян от человека к человеку возможно возникновение вариантов вируса с повышенной вирулентностью.

«В эпидемиологическом и клиническом плане это будет очень опасно», — приводит его слова Pravda.Ru.

По его мнению, сами обезьяны, вполне вероятно, заразились от грызунов, которые являются основным резервуаром-переносчиком этого вируса, пишет «Ридус».

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. В последнее время случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции и Швейцарии.

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