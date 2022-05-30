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МО РФ показало работу авиации по сопровождению и прикрытию с воздуха

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Министерство обороны РФ в понедельник, 30 мая, опубликовало кадры работы армейской авиации по сопровождению и прикрытию с воздуха железнодорожного состава, осуществляющего поставки в зону спецоперации по защите Донбасса.

Экипажи вертолетов ЦВО обеспечивают поддержку железнодорожных и автомобильных колонн с воздуха. Служащие ВС России готовы предотвратить любую угрозу: вражеские беспилотники, вне зависимости от размера и комплектации, ликвидируются со 100% вероятностью.

«Ребята, которые работают здесь, на земле, уверены в том, что они в безопасности, и мы прикроем их с воздуха от любых типов целей», — рассказал командир расчета Никита.

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Боевые машины российских летчиков оборудованы стрелково-пушечным вооружением, а также неуправляемыми авиационными ракетами.

Вертолеты Ми-8 осуществляют патрулирование ежедневно по несколько раз. Групповые полеты проходят на малых и предельно-малых высотах. С земли дополнительное прикрытие обеспечивается расчетами самоходных зенитных РПК «Панцирь-С». Несмотря на это, время от времени от встречного огня приходится уклоняться самостоятельно.

Накануне Минобороны показало боевую работу экипажей ударных вертолетов Ка-52. Служащие авиации РФ нанесли удар ракетами с дистанции 5 км по укрепленным пунктам подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Летчики активно участвуют в специальной операции в Донбассе, выполняя задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов и авиационной поддержке подразделений.

Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ за сутки сбили два украинских Су-25 и вертолет Ми-8. Кроме того, российская авиация за сутки уничтожила более 250 украинских националистов.

Всего за сутки выведены из строя 84 единицы вооружения и военной техники, в том числе девять танков и пять установок реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

Также стало известно, что город Красный Лиман полностью освобожден от украинских националистов в результате совместных действий подразделений Народной милиции ДНР и российских Вооруженных сил.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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