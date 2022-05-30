Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 30 мая

В столичном регионе в понедельник, 30 мая, ожидается переменная облачность, в области возможен кратковременный дождь. Об этом на своем сайте сообщает Гидрометцентр России.

Днем в Москве воздух прогреется до +20…+22 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +12…+14 градусов.

В области днем ожидается от +18 до +23 градусов, а в ночное время столбики термометров опустятся до отметки +9 градусов.

Прогнозируется южный ветер со скоростью 5–10 м/с. Метеорологи предупреждают о порывах ветра до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

Ранее, 27 мая, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила «Известиям», что 30 мая столичный регион будет находиться в центре антициклона.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, летнее тепло в Москву придет уже на этой неделе.

До этого, 25 мая, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал наступление метеорологического лета в Москве 31 мая. Он отметил, что финал сезона «порадует москвичей комфортнейшим теплом».