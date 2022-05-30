На Украине заявили о готовности к переговорам с Россией и Турцией

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит предложение провести телефонные переговоры с российским и турецким коллегами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Соответствующее заявление сделал 29 мая пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

«Что касается позиции офиса президента Украины, если президент России даст свое согласие, мы тоже рассмотрим такое предложение», — сказал он изданию «Страна».

Никифоров подчеркнул, что украинская сторона готова рассмотреть предложение о переговорах, несмотря на то, что данные договоренности происходили только между президентами России и Турции, а Украину никто не спрашивал.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана 30 мая пройдет без участия президента Украины Владимира Зеленского.

По заявлению Эрдогана, Анкара мечтает о скорейшем окончании конфликта на Украине, но, по его мнению, с каждым днем события разворачиваются в негативном ключе. Кроме того, он подчеркнул, что процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО не способствует окончанию украинского конфликта, так как беспокоит Россию.

Ранее, 13 мая, Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Владимиром Путиным на условиях разговора без посредников.

При этом, по словам Дмитрия Пескова, российская сторона не отказывается от встречи, но она должна быть подготовлена. Между тем, отметил представитель Кремля, Москва сформулировала свои условия и передала украинской стороне, но ответа от Киева не получила.

12 апреля Путин отметил, что Украина отошла от стамбульских договоренностей, в ходе которых Россия получила письменные предложения, подтверждающие стремление к нейтральному и безъядерному статусу Украины, поэтому переговоры вернулись в тупиковую ситуацию.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР, власти которых заявили об участившихся обстрелах со стороны украинских военных и попросили Москву о помощи.

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