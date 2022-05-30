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Российским педагогам разрешат отказаться от бумажных отчетов

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Как выяснили «Известия», Госдума в июне может принять в первом чтении законопроект «О внесении изменений в закон «Об образовании в РФ». Документом предлагается ограничить количество бумаг, с которыми должен работать школьный учитель.

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В связи с этим новыми нормами предлагается наделить Министерство просвещения РФ полномочием по утверждению типового перечня документации, которую должен вести педагог, а также запретить возложение на него иной работы, не предусмотренной данным перечнем. Кроме того, законопроектом предписывается возможность использования в школах электронного документооборота.

По информации «Известий», законопроект уже получил поддержку правового управления Госдумы, комитета по науке и высшему образованию, а также вскоре будет поддержан комитетом по просвещению.

«Наш комитет поддержит этот законопроект. На учителях и без того колоссальная нагрузка — из-за нехватки в школах учителей и очень низких зарплат они вынуждены брать по несколько ставок. Ситуацию усугубляет чрезмерная, зачастую бесполезная отчетность», — пояснила «Известиям» первый заместитель председателя комитета Яна Лантратова.

В некоторых регионах, сообщила она, проблему пытались решать в ручном порядке. Однако нужен федеральный закон, который будет четко регламентировать эти нормы, чтобы учитель мог сослаться на конкретный документ, отстаивая свои права.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не достаем листочки: педагогам разрешат отказаться от бумажных отчетов

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