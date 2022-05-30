Реклама
Прямой эфир
Экономика
Количество МСП растет на фоне усиления санкций
Спорт
Теннисист Хачанов не смог пройти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Общество
Власти могут разорвать научно-образовательные соглашения РФ и США
Мир
В Исландии создали сервис для электронной переписки с лошадьми
Мир
За три месяца количество вакансий в Европе для россиян упало на 25-65%
Мир
19 человек пострадали при беспорядках после проигрыша «Сент-Этьена»
Общество
Мошенники стали использовать для подмены номера россиян
Мир
Мужа Нэнси Пелоси задержали за нетрезвое вождение
Общество
Минприроды не увидело риска коррупции при увеличении штрафов за пожары
Экономика
В России начались продажи автозапчастей по параллельному импорту
Мир
Глава Минприроды раскритиковал идею выхода РФ из Парижского соглашения

Возбуждено дело после гибели матери и двоих детей при пожаре в Ростовской области

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели женщины и двух ее малолетних детей в результате пожара в частном доме в Ростовской области. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщается на сайте регионального СУ СК России.

Не тот провод: какие электроприборы становятся причиной пожара
Даже безобидное зарядное устройство может привести к катастрофе

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Следователи допрашивают свидетелей. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Прокуратура Ростовской области организовала проверку по факту случившегося.

Пожар произошел в частном домовладении в хуторе Мокросоленый Волгодонского района. После тушения возгорания спасатели обнаружили три обгоревших тела — 32-летней женщины и двух ее детей в возрасте 13 и 4 лет, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В МЧС уточнили, что всего в доме проживали пять человек — три ребенка, их мать и бабушка. По предварительным данным, трагедия произошла из-за короткого замыкания электропроводки, сообщает Life.ru. Площадь пожара составила 51 кв. м, пишет REGNUM.

Погибшая почувствовала запах дыма и вывела восьмилетнюю дочку на улицу, затем вернулась за остальными детьми, но выйти они уже не смогли. Бабушка вышла самостоятельно.

Пожарных вызвали соседи, когда дом уже полностью был охвачен огнем.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022