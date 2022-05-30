Возбуждено дело после гибели матери и двоих детей при пожаре в Ростовской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели женщины и двух ее малолетних детей в результате пожара в частном доме в Ростовской области. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщается на сайте регионального СУ СК России.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Следователи допрашивают свидетелей. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Прокуратура Ростовской области организовала проверку по факту случившегося.

Пожар произошел в частном домовладении в хуторе Мокросоленый Волгодонского района. После тушения возгорания спасатели обнаружили три обгоревших тела — 32-летней женщины и двух ее детей в возрасте 13 и 4 лет, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В МЧС уточнили, что всего в доме проживали пять человек — три ребенка, их мать и бабушка. По предварительным данным, трагедия произошла из-за короткого замыкания электропроводки, сообщает Life.ru. Площадь пожара составила 51 кв. м, пишет REGNUM.

Погибшая почувствовала запах дыма и вывела восьмилетнюю дочку на улицу, затем вернулась за остальными детьми, но выйти они уже не смогли. Бабушка вышла самостоятельно.

Пожарных вызвали соседи, когда дом уже полностью был охвачен огнем.