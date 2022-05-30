В Исландии создали сервис для электронной переписки с лошадьми

В Исландии в рамках туристической кампании запустили сервис OutHorse Your Email, который позволяет лошадям отвечать на электронные письма вместо людей.

По словам разработчиков, 41% людей регулярно проверяют свою электронную почту в нерабочее время, что мешает полноценному отдыху. Создатели проекта OutHorse Your Email предлагают передать рутинные задачи животным и позволить себе побыть вне зоны доступа.

Исландские лошади «набирают» тексты писем с помощью огромной модели клавиатуры. В результате адресатам приходит ответ в виде случайного набора букв и символов. Отмечается, что скакунам участие в проекте пришлось по душе, ведь, по сути, им просто позволяют гулять и резвиться на специально оборудованных площадках.

Услуга доступна всем желающим. Для этого необходимо заполнить простую форму на сайте проекта с указанием дат отпуска, выбрать понравившуюся лошадь и наслаждаться отдыхом без лишних забот.

Ранее, 20 февраля, стало известно, что участники команды студенческого бизнес-инкубатора ТУСУР при поддержке Фонда содействия инновациям по программе «Старт-1» отправят хомяка по имени Хомка в стратосферу на воздушном шаре. Полет пройдет на высоте 20 км. В это время хомяк будет находиться в капсуле, поддерживающей привычное атмосферное давление. По завершении эксперимента хомяк вернется к авторам проекта.