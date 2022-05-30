19 человек пострадали при беспорядках после проигрыша «Сент-Этьена»

Беспорядки на стадионе «Жоффруа Гишар» во Франции, которые произошли после проигрыша «Сент-Этьена», завершились травмами для 17 болельщиков и двух полицейских. Об этом сообщила в воскресенье, 29 мая, префектура департамента Луара.

«Два сотрудника полиции и 17 болельщиков получили легкие травмы, трое из них были доставлены в больницу для лечения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что беспорядки прекратились после того, как правоохранители применили слезоточивый газ и водометы. На стадионе работали 250 полицейских и жандармов.

При этом болельщики «Сент-Этьена» продолжили стычки и после того, как их вывели за пределы стадиона.

Ранее в воскресенье стало известно, что «Сент-Этьен» проиграл «Осеру» со счетом 4:5. Таким образом, клуб вылетел из первого дивизиона во второй. Разочарованные болельщики «Сент-Этьена» выбежали на поле и забросали игроков проигравшей команды файерами сразу после решающего пенальти матча. Футболисты бросились в сторону раздевалки.

Как передавало радио Franceinfo, на поле вышли правоохранители разогнать толпу, началась стычка. Болельщиков при этом удалось вывести со стадиона в течение получаса после окончания игры.

«Сент-Этьен» вместе с «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) является рекордсменом по числу титулов чемпиона Франции (по 10). Команда впервые с сезона-2003/04 не сыграет в высшем дивизионе.

Ранее в субботу беспорядки во Франции устроили другие футбольные фанаты. Так, за различные нарушения перед началом и во время финала Лиги чемпионов по футболу между мадридским «Реалом» и английским «Ливерпулем» французские правоохранители задержали 68 болельщиков.

Из-за потасовок у стадиона встречу «Реала» и «Ливерпуля» на стадионе «Стад де Франс» под Парижем пришлось перенести на 37 минут. При этом беспорядки никак не сказались на ходе матча. В итоге мадридский «Реал» в 14-й раз стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, обыграв английский «Ливерпуль» со счетом 1:0.