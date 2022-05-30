За три месяца количество вакансий в Европе для россиян упало на 25-65%

С февраля по май количество предложений от европейских работодателей для россиян упало на 25-65%. Об свидетельствуют данные, предоставленные «Известиям» рекрутинговой компанией Headhunter.

Так, с февраля по май количество объявлений на портале от работодателей из Германии снизилось на 24%, из Франции — на 25%, из Испании — на 44%, из Швеции — на 80%, из Финляндии — на 68% и из Великобритании —18%.

В то время как число вакансий в Грузии выросло на 530%, а в Армении — на 513%.

Часть стран ЕС перестала выдавать визы и ВНЖ россиянам. В то же время ФРГ упростила выдачу рабочих виз для россиян, а Великобритания — получение Global Talent Visa. По данным Headhunter на май, российские специалисты остаются востребованы в таких отраслях, как IT (доля этих вакансий составляет 39%), наука и образование (23%), продажи (21%), маркетинг и PR (11%), а также искусство и масс-медиа (5%).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Нанятость населения: сложно ли россиянам найти работу за рубежом