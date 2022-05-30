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Водитель без прав сбила двух девочек в Нижегородской области

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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В Нижегородской области лишенная водительских прав женщина сбила двух девочек-подростков, одна из них скончалась. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло поздно вечером 28 мая в поселке Уста Уренского района. Лишенная водительских прав женщина, находившаяся за рулем автомобиля марки Vortex Tingo в состоянии алкогольного опьянения, выехала на полосу встречного движения и сбила двух пешеходов — девушек в возрасте 15 и 16 лет. После этого женщина скрылась с места аварии.

Очевидец происшествия, прохожая 1986 года рождения, пыталась оказать помощь пострадавшим на проезжей части, и в этот момент в нее въехал водитель мопеда 2009 года рождения.

В результате ДТП 16-летняя девушка скончалась на месте от полученных травм, 15-летняя пострадавшая и 36-летняя прохожая были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшей смерть человека, пишет Life.ru.

Правоохранители задержали водителя автомобиля. По данным «Известий», сбившая подростка женщина на иномарке скрылась с места преступления. Она бросила машину в лесу и попыталась сбежать, но ее задержали.

В прокуратуре Нижегородской области сообщили, что водитель мопеда также находился в состоянии опьянения.

Ход и результаты расследования контролируются прокуратурой.

29 мая авария с участием большегруза произошла на федеральной трассе М-7 «Волга» в Лысковском муниципальном округе Нижегородской области. В результате ДТП один человек погиб.

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