Вильфанд предупредил об опасном солнце в ряде российских регионов

Жителей Тамбовской, Воронежской, Липецкой областей, а также регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (ЮФО и СКФО) ожидает высокое солнечное ультрафиолетовое излучение в ближайшие дни, сообщил 30 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Индекс ультрафиолетового излучения в ближайшие дни будет очень высоким на юге ЦФО: в Тамбовской, Воронежской, Липецкой областях. Он будет приближаться к 8. Нужно быть осторожными», — приводит его слова агентство ТАСС.

Метеоролог подчеркнул, что при таком высоком уровне УФ-излучения необходимо стараться больше находиться в закрытом помещении, на улице носить одежду с длинными рукавами, а также использовать головной убор и солнцезащитные очки.

При этом в ЮФО и СКФО индекс превысит 7. При таком значении ультрафиолетового излучения необходимо избегать солнца в полуденные часы.

Ранее, 21 мая, главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова предупреждала жителей Центрального, Сибирского, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов о повышенном уровне ультрафиолетового излучения. Она отмечала сочетание высокого индекса УФ-излучения с прохладной погодой. Индекс ультрафиолета не связан с температурой, уточняла Макарова.

Стандарт ультрафиолетового индекса указывает на возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для характеристики существует шкала от 1 до 12 единиц. Индекс ультрафиолета более 8 единиц предупреждает, что в полуденные часы на солнце находиться рискованно — такое значение считается наиболее опасным.