Минприроды не увидело риска коррупции при увеличении штрафов за пожары

Когда каждый случай пожара будет разобран до конца, тогда коррупции не будет, считает глава ведомства Александр Козлов.

«Если сотрудник сообщит, что он не нашел виновного, тогда встанет вопрос его компетентности», — сказал он в интервью «Известиям».

Сейчас до конца доводится расследование лишь 40% лесных пожаров, не все случаи доходят до взыскания.

С начала года в стране выявлено более 1,9 тыс. случаев нарушения требований правил пожарной безопасности в лесах. Самое большое количество — 418 — в Красноярском крае. В органы направлено более 400 документов на инициирование уголовных дел. 16 уже возбуждено, сообщил министр.

Он добавил, что в 2021 году общий ущерб лесам составил 12,8 млрд рублей (с учетом затрат на тушение): добровольно возмещено 3,5 млрд рублей и присуждено по суду 3,7 млрд рублей, что составляет всего лишь 57%.

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«Когда каждый случай пожара будет разобран до конца, тогда коррупции не будет»