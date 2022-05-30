В России начались продажи автозапчастей по параллельному импорту

Онлайн-розница запустила продажи запчастей для автомобилей, мотоциклов и коммерческого транспорта, которые ввезли в РФ без согласия правообладателей. Детали ввозят по параллельному импорту из стран Азии, СНГ и Европы. Об этом «Известиям» рассказали в Wildberries.

Это двигатели, топливные системы, трансмиссии, электрооборудование, запчасти для ходовой системы, рулевого управления и так далее. Причем заказать детали можно не только по РФ, но и в соседние страны: Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию.

«Наряду с запуском нового сервиса был значительно увеличен и сам ассортимент автотоваров — на 1 млн наименований. В настоящий момент их уже свыше 2,2 млн, в планах компании расширить его еще в два раза в этом году», — уточнили в пресс-службе ритейлера.

Как уже писали «Известия», с момента запуска «серого» импорта ассортимент онлайн-розницы и количество продавцов активно растут. Кабмин в начале марта заявил о предстоящей легализации параллельного импорта до конца года, 6 мая был готов список товаров, которые можно привозить в РФ без согласования с правообладателем. Автозапчасти входят в этот перечень.

По словам экспертов, пока неясно, согласятся ли официальные автосервисы принимать такие запчасти к ремонту при обращении граждан. По закону о защите прав потребителей, именно исполнитель ответит за последствия после использования некачественной запчасти, которую ему принесли потребители.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Детальный анализ: в РФ начались продажи автозапчастей по параллельному импорту