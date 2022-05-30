Болельщики «Сент-Этьена» устроили беспорядки после вылета клуба в Лигу 2

Болельщики «Сент-Этьена» после вылета команды во второй по значимости дивизион чемпионата Франции (Лига 2) выбежали на стадион «Жоффруа Гишар» и забросали игроков файерами. Об этом сообщает радио Franceinfo.

Ранее в воскресенье «Сент-Этьен» проиграл в серии пенальти «Осеру».

Сразу после решающего пенальти сотни фанатов прорвались на поле и начали метать зажженные файеры. В это время футболисты «Сент-Этьена» были окружены стюардами и бросились, как и другие игроки матча, в сторону раздевалки.

По данным Franceinfo, большая часть сошедших на газон болельщиков быстро вернулась на трибуны, но некоторые остались на газоне, что привело к стычкам с полицией. Их вывели со стадиона в течение получаса после окончания игры.

На протяжении сезона на стадионе «Сент-Этьена» несколько раз происходили дисциплинарные нарушения, из-за которых команда получила штрафы и наказания от Лиги 1.

«Сент-Этьен» вместе с «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) является рекордсменом по числу титулов чемпиона Франции (по 10). Команда впервые с сезона-2003/04 не сыграет в высшем дивизионе.

Ранее в субботу беспорядки во Франции устроили другие футбольные фанаты. Так, за различные нарушения перед началом и во время финала Лиги чемпионов по футболу между мадридским «Реалом» и английским «Ливерпулем» французские правоохранители задержали 68 болельщиков.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), реагируя на инцидент, пообещал, что совместно с полицией и властями Франции в срочном порядке рассмотрит ситуацию с беспорядками вокруг финала Лиги чемпионов. По официальной информации, входы на стадион были заблокированы толпой фанатов, разогнать которую удалось только после вмешательства полиции.

Из-за потасовок у стадиона встречу «Реала» и «Ливерпуля» на стадионе «Стад де Франс» под Парижем пришлось перенести на 37 минут. При этом беспорядки никак не сказались на ходе матча. В итоге мадридский «Реал» в 14-й раз стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, обыграв английский «Ливерпуль» со счетом 1:0.