Двое мужчин пострадали при крушении легкого самолета в Англии

В результате крушения легкомоторного самолета в английском графстве Большой Манчестер серьезно пострадали двое мужчин, сообщает в воскресенье, 29 мая, телеканал ITV.

Отмечается, что полиция получила сообщение о произошедшей аварии в поле недалеко от Риндл-роуд, Тилдесли, недалеко от Уигана в 13:10 (15:10 мск). На место прибыли пять пожарных машин, полиция и группа технического реагирования.

«Пожарные, используя травматическое оборудование и длинную доску, работали с коллегами из Северо-западной службы скорой помощи, чтобы оказать помощь двум людям на месте, прежде чем они были доставлены в больницу», — сообщил представитель пожарно-спасательной службы Большого Манчестера.

По информации правоохранителей, оба находившихся на самолете мужчины в возрасте от 50 до 70 лет с серьезными травмами госпитализированы. Уточняется, что на данный момент угроза жизни миновала.

Управление гражданской авиации проводит расследование.

Ранее, 23 мая, сообщалось, что в городе Блумфилд в Колорадо (США) произошло крушение одномоторного самолета, погибли два человека. Телеканал Denver Channel передавал, что никто из прохожих при падении самолета не пострадал.

Двумя днями ранее на юге Франции в департаменте Изер упал туристический самолет, минимум пять человек погибли.