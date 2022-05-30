Появилось видео задержания болельщиков «Спартака» в центре Москвы

Появились кадры задержания болельщиков футбольного клуба «Спартак» на Мясницкой улице в столице после победы команды в финале Кубка России.

На кадрах виден полицейский кортеж и автозак, в который усаживают двух фанатов красно-белых.

Всего порядка 50 болельщиков были задержаны полицейскими в центре Москвы за нарушение общественного порядка вечером 29 мая. Подвыпившие молодые люди нарушали общественный порядок, вели себя шумно и скандировали нецензурные кричалки.

Сообщалось также, что фанаты «Спартака», празднуя победу в финале Кубка России, перегородили улицу в центре столицы.

Ранее в воскресенье «Спартак» со счетом 2:1 обыграл «Динамо» в финале Кубка России. Вскоре после этого тренер проигравшей команды, немец Сандро Шварц, объявил, что покинет пост.