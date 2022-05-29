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Женщина и ребенок пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка. В результате обстрела пострадали женщина и годовалый ребенок. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

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«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении двух гражданских лиц — женщины 1988 года рождения и ребенка 2021 года рождения в результате прямого попадания боеприпаса ВФУ в частный жилой дом по адресу: улица Сандомирская, 15, квартира 4, Куйбышевский район города Донецка», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в этот день стало известно, что при обстреле Куйбышевского района погибла мирная жительница и еще один человек получил ранения.

Также в воскресенье поступила информация о гибели мирного жителя и еще одном раненом в городе Макеевка, который обстреляли украинские военные. Отмечалось, что мужчина погиб в сгоревшем автомобиле, припаркованном возле магазина по улице Коккинаки в поселке Восточный Червоногвардейского района Макеевки.

Тогда же в народной милиции ДНР сообщили, что украинские войска за сутки 47 раз обстреляли территорию республики. Под обстрелы попали районы 11 населенных пунктов. Всего за сутки противник выпустил 239 снарядов из минометов и реактивных систем залпового огня «Град».

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК), за 100 дней эскалации, с 17 февраля по 27 мая, погибли 125 мирных жителей республики. Ранения получили 578 человек, включая 46 детей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

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