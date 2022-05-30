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ВОЗ оценила риск распространения оспы обезьян в мире как умеренный

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Фото: Global Look Press
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Риск распространения оспы обезьян на глобальном уровне оценивается как умеренный, в то же время ситуация может ухудшиться. Об этом 29 мая заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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«В настоящее время общий риск для общественного здравоохранения на глобальном уровне оценивается как умеренный, учитывая, что это первый случай одновременного сообщения о случаях и кластерах случаев оспы обезьян в широко разрозненных географических районах ВОЗ и без известных эпидемиологических связей с неэндемичными странами Западной или Центральной Африки», — говорится в заявлении.

Уточняется, что широко распространенная передача заболевания от человека к человеку уже происходит, и вирус мог циркулировать незамеченным в течение нескольких недель или дольше.

Ранее в воскресенье телеканал BFMTV со ссылкой на санитарное агентство Франции Santé Publique сообщил, что во Франции диагностировано 16 случаев заражения людей оспой обезьян. В стране уже началась вакцинация лиц, контактировавших с заразившимися обезьяньей оспой людьми.

28 мая заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гателль сообщил о первом завозном случае инфицирования оспой обезьян в стране. Уточнялось, что болезнь диагностирована у постоянного жителя Нью-Йорка, заразившегося в Нидерландах, а после приехавшего на территорию Мексики.

Ранее в этот же день вице-спикер Совета Федерации, сопредседатель комиссии Константин Косачев заявил, что парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий на Украине планирует обсудить происхождение и источники распространения оспы обезьян.

По словам врача-дерматолога, косметолога Натэлы Гришиной, характерным симптомом оспы обезьян является выраженное увеличение лимфоузлов, этим инфекция схожа с черной лимфаденопатией. При этом, по ее словам, внешне отличить сыпь при оспе обезьян от других инфекций достаточно сложно.

В то же время руководитель секретариата по борьбе с оспой программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис 27 мая сообщила, что ВОЗ не считает необходимой мерой проведение массовой вакцинации из-за вспышки оспы обезьян среди людей.

По данным ВОЗ, оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных. Его симптомы схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, но менее серьезны.

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