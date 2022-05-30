ВОЗ оценила риск распространения оспы обезьян в мире как умеренный

Риск распространения оспы обезьян на глобальном уровне оценивается как умеренный, в то же время ситуация может ухудшиться. Об этом 29 мая заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«В настоящее время общий риск для общественного здравоохранения на глобальном уровне оценивается как умеренный, учитывая, что это первый случай одновременного сообщения о случаях и кластерах случаев оспы обезьян в широко разрозненных географических районах ВОЗ и без известных эпидемиологических связей с неэндемичными странами Западной или Центральной Африки», — говорится в заявлении.

Уточняется, что широко распространенная передача заболевания от человека к человеку уже происходит, и вирус мог циркулировать незамеченным в течение нескольких недель или дольше.

Ранее в воскресенье телеканал BFMTV со ссылкой на санитарное агентство Франции Santé Publique сообщил, что во Франции диагностировано 16 случаев заражения людей оспой обезьян. В стране уже началась вакцинация лиц, контактировавших с заразившимися обезьяньей оспой людьми.

28 мая заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гателль сообщил о первом завозном случае инфицирования оспой обезьян в стране. Уточнялось, что болезнь диагностирована у постоянного жителя Нью-Йорка, заразившегося в Нидерландах, а после приехавшего на территорию Мексики.

Ранее в этот же день вице-спикер Совета Федерации, сопредседатель комиссии Константин Косачев заявил, что парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий на Украине планирует обсудить происхождение и источники распространения оспы обезьян.

По словам врача-дерматолога, косметолога Натэлы Гришиной, характерным симптомом оспы обезьян является выраженное увеличение лимфоузлов, этим инфекция схожа с черной лимфаденопатией. При этом, по ее словам, внешне отличить сыпь при оспе обезьян от других инфекций достаточно сложно.

В то же время руководитель секретариата по борьбе с оспой программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис 27 мая сообщила, что ВОЗ не считает необходимой мерой проведение массовой вакцинации из-за вспышки оспы обезьян среди людей.

По данным ВОЗ, оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных. Его симптомы схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, но менее серьезны.