В Сербии эвакуировали редакцию газеты после сообщений о минировании

Сотрудников сербского ежедневного издания Kurir эвакуировали в связи с поступившей информацией о минировании здания редакции. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщило само СМИ.

Отмечается, что электронное сообщение с угрозами поступило около 21:00 по местному времени (22:00 мск). На место оперативно прибыли сотрудники контрдиверсионной группы, а полиция вывела людей в безопасное место.

Ранее в мае, по данным Kurir, информация о взрывных устройствах пришла на адреса электронной почты 134 начальных школ Нови-Сада и еще нескольких учебных заведений.

До этого сербские правоохранители определили 19 электронных адресов, с которых отправлялись сообщения о заложенных бомбах. Было установлено, что восемь таких угроз исходили из Польши, четыре из Гамбии, по две из Ирана и Нигерии и по одной из Украины, Словении и России.

17 апреля президент страны Александр Вучич заявил, что сообщения о якобы минировании самолетов сербской авиакомпании Air Serbia, следующих в Россию, поступают регулярно, сигналы отправляют спецслужбы Украины и еще одной страны Евросоюза (ЕС).

Двумя днями ранее стало известно, что самолет компании Air Serbia, следующий по маршруту Белград–Москва, развернули в сторону Сербии из-за оказавшегося ложным сообщения о взрывном устройстве на борту.

До этого Вучич заявил о том, что Сербия подвергается внешнему давлению из-за частых авиарейсов в Россию. Местная авиакомпания Air Serbia — единственный перевозчик из Европы, продолжающий выполнять регулярные авиаперелеты в страну. Глава государства заявил, что Сербия вернет на старый уровень количество рейсов в сутки. Он уточнил, что такое решение может быть принято к дате, когда у людей нет купленных авиабилетов.