Финляндия обыграла Канаду и в четвертый раз победила на ЧМ по хоккею

Сборная Финляндии в овертайме одержала победу над командой Канады со счетом 4:3 и в четвертый раз стала чемпионом мира по хоккею. Встреча прошла в воскресенье, 29 мая, в финской Тампере.

Канадцы открыли счет во втором периоде благодаря забитой шайбе нападающего Дилана Козенса.

Затем в третьем периоде финны перевернули ход матча. Дубль оформил нападающий Микаэль Гранлунд, еще один гол — на счету форварда Йоэля Армии.

На последних минутах канадцы сумели уйти от поражения и перевели матч в овертайм. Голами отметились защитник Зак Уайтклауд и нападающий Макс Комтуа.

В овертайме финны вновь реализовали большинство: автором победной шайбы стал экс-форвард «Салавата» финн Сакари Маннинен.

Сборная Финляндии выиграла золото ЧМ по хоккею в четвертый раз в своей истории. Ранее команда побеждала в 1995, 2011 и 2019 годах.

При этом, как напомнила газета «Спорт-Экспресс», Финляндия и Канада играли в финале ЧМ третий раз подряд.

Текущий чемпионат мира по хоккею проходил без российской команды. В конце февраля IIHF приняла решение об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях. В Федерации хоккея России тогда заявили, что такое решение является дискриминационным и противоречащим духу спорта.

27 мая Международная федерация хоккея (IIHF) по итогам конгресса сообщила об отказе сборным России и Белоруссии в участии в чемпионате мира 2023 года. Федерация хоккея России (ФХР) заявила о несогласии с решением IIHF заморозить участие национальной сборной.

Кроме того, в этот день стало известно, что местами проведения ЧМ-2023 по хоккею утверждены Латвия и Финляндия. При этом изначально чемпионат мира должен был проходить в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.