Лавров усомнился в снятии санкций Западом после окончания спецоперации

Санкции, введенные западными странами в отношении России, готовились на протяжении долгого периода, едва ли они будут отменены по завершении спецоперации. Об этом заявил в воскресенье, 29 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.

«Та скорость, с которой они (санкции. — Ред.) были введены, и их объем показывают, что они были сочинены «не за одну ночь». Их готовили достаточно давно. Едва ли эти санкции будут сняты», — сказал он.

Министр иностранных дел России уточнил, что, в частности, США высказывают неофициальное мнение относительного того, что по окончании спецоперации Москвы по защите Донбасса антироссийские санкции всё равно останутся.

При этом, по словам Лаврова, речь идет не об Украине, которая выступает инструментом, «разменной монетой», а о сдерживании развития России.

Ранее в воскресенье стало известно, что лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе 30-31 мая обсудят вопрос возможности конфискации российских активов в рамках антироссийских санкций.

В то же время министр экономики ФРГ Роберт Хабек озвучил позицию, что единство стран ЕС по вопросу санкций в отношении России ослабевает. В частности, он отметил, что уже несколько раз Евросоюз не смог согласовать шестой пакет рестрикций из-за разногласий по эмбарго на российскую нефть.

Также в воскресенье представитель Евросоюза агентству Reuters сообщил, что послы Евросоюза не смогли достичь компромисса по облегченной версии нефтяного эмбарго против России на экстренной встрече перед саммитом ЕС.

Накануне стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) предложила странам ЕС ввести частичное нефтяное эмбарго против России вместо полного. Из проекта эмбарго в отношении РФ предложили временно исключить нефтепровод «Дружба». Отложить блокировку могут до июня или декабря 2024 года, говорится в статье.

На этой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также заявила, что Евросоюз не может позволить себе ввести полный запрет на российские энергоносители в ближайшее время. Текущая ситуация стимулирует Европу искать возобновляемые источники энергии, добавила политик.

Страны Запада усилили санкции в отношении России на фоне проходящей спецоперации по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Они коснулись энергетического сектора и поставок высокотехнологичной продукции, а также транспортных перевозок. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.